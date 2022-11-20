Ферстаппен виграв останній етап Формули-1 сезону 2022 року

Ферстаппен у домінуючому стилі завершив сезон

Джерело - Чемпіон.

Перемогою Макса Ферстаппена завершилася гонка останнього етапу сезону Формули-1 в Абу-Дабі.

10 найкращих пілотів у цій гонці фінішували у такій послідовності: Ферстаппен, Леклер, Перес, Сайнс, Расселл, Норріс, Окон, Стролл, Ріккардо, Феттель

Етап став останнім у кар'єрі Себастьяна Феттеля. 4-разовий чемпіон світу у фінальній гонці фінішував 10-м, скориставшись тим, що за три кола до кінця через технічні проблеми зійшов Льюїс Гамільтон.

Гонка в Абу-Дабі стала останньою для Даніеля Рікардо в Макларені, Міка Шумахера в Хаасі та Ніколаса Латіфі у Вільямсі. Усі вони пропускають сезон-2023.

Нагадаємо Ферстаппена визнано спортсменом року за версією журналу GQ. У нинішньому сезоні Макс Ферстаппен встановив новий рекорд за кількістю перемог за сезон, перевершивши досягнення Себастьяна Феттеля та Міхаеля Шумахера. Ферстаппен достроково оформив чемпіонський титул у сезоні 2022 року на Гран-прі Японії.