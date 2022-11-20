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Пілоти Формули-1 отримуватимуть медалі за перемогу у Гран-прі

Сьогодні 17:25 185 0
Пілоти Формули-1 отримуватимуть медалі за перемогу у Гран-прі

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна автомобільна федерація прийняла рішення вручати переможцям перегонів Формули-1 спеціальні медалі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

При цьому традиційні вручення кубків за перемогу також залишаться. Нововведення почне діяти сьогодні після Гран-прі Абу-Дабі.

На кожній медалі також буде вигравіровано номер етапу Гран-прі. Гонка в Абу-Дабі, яка пройде сьогодні, 20 листопада, стане 1079-ою в історії чемпіонату світу.

Нагадаємо найкращий результат у кваліфікації Гран-прі Абу-Дабі показав чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен, який представляє Ред Булл. У трійці найкращих також Серхіо Перес та Шарль Леклер.

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