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WADA переобрала Баньку президентом організації

Сьогодні 21:21 280 0
Цей трирічний термін стане для них останнім
WADA переобрала Баньку президентом організації
#WADA

Джерело - WADA.

Рада засновників Всесвітнього антидопінгового агентства одноголосно переобрала президента Вітольда Баньку та віцепрезидента Ян Ян на другий термін.

Про це повідомляє WADA.

Цей трирічний термін стане для них останнім.

Під їх керівництвом агентство опублікувало свій стратегічний план на 2020-2024 роки і здійснило реформу управління, яка залучила спортсменів до організації.

Крім того, у січні 2021 року WADA розпочало впровадження четвертої версії Всесвітнього антидопінгового кодексу та восьми міжнародних стандартів.

Раніше WADA передала справу російської фігуристки Валієвої до CAS.

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