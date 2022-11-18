S1mple задонатив 100 тисяч доларів у межах співпраці NAVI з UNITED24

За ці гроші буде придбана машина швидкої допомоги

Джерело - офіційний сайт NaVi.

Кіберспортивна організація Natus Vincere розпочала співпрацю із фандрейзинговою платформою UNITED24.

Про це повідомляє пресслужба NAVI.

Вона була створена за ініціативи президента України Володимира Зеленського для збору пожертв на підтримку країни.

Зірка NAVI Олександр "s1mple" Костилєв зробив перший донат у розмірі 100 000 доларів. За ці гроші буде придбана машина швидкої допомоги.

Також стало відомо, що організація, разом з іншими клубами, гравцями світу та українськими компаніями Maincast та Starladder, готує великий благодійний турнір.

Нагадаємо, S1mple - гравець десятиліття в CS:GO.