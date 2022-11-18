Ферстаппен владнав конфлікт з Пересом після скандалу на гран-прі Бразилії

Пілоти Red Bull Макс Ферстаппен та Серхіо Перес владнали конфлікт, який у них виник після попереднього гран-прі, що пройшов у бразильському Сан-Паулу.

Під час гран-прі Бразилії нідерландський гонщик відмовився пропускати свого партнера, попри вказівку своєї команди. Вчинок Ферстаппена у підсумку завадив мексиканцю набрати більше очок за підсумками гран-прі Бразилії і покращити своє становище у боротьбі за друге місце у заліку пілотів.

Серхіо Перес розкритикував свого партнера по команді. І навіть відзначив, що саме завдяки ньому нідерландець здобув два чемпіонські титули у Формулі-1.

Сам Макс Ферстаппен заявив, що конфлікт з Пересом став результатом непорозуміння. Також дворазовий чемпіон світу у Формулі-1 розкритикував деяких вболівальників за погрози на адресу його сім'ї.

"Я ніколи не був поганим напарником по команді. Я завжди був дуже корисним, і команда це знає. Я завжди ставив команду на перше місце, тому що, врешті-решт, це командна робота. Дехто почав атакувати мою сім'ю, погрожуючи моїй сестрі, мамі, дівчині і татові. Для мене це заходить занадто далеко. Якщо у вас є проблеми зі мною, це нормально, але не переслідуйте мою сім'ю, тому що це просто неприйнятно. Ми готові рухатися далі як команда. Те, що там сталося, ми обговорили", - відзначив Ферстаппен.

Нагадаємо, Ферстаппена визнано спортсменом року за версією журналу GQ.