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Мік Шумахер залишить Формулу-1

Сьогодні 13:24 171 0
Син Шумахера залишить Хаас наприкінці сезону.
Мік Шумахер залишить Формулу-1
Фото - gettyimages
#Мік Шумахер

Джерело - sport.ua.

Пілот Хаас Мік Шумахер не отримає новий контракт на сезон-2023 і залишає склад команди.

Про це повідомляє пресслжуба команди

Оскільки всі місця в інших командах вже зайняті, німецький гонщик залишається без Формули-1 на наступний чемпіонат.

Раніше Шумахер припинив стосунки з академією Феррарі.

Мік цього сезону набрав 12 очок. Пілот провів у Ф-1 43 гонки, найкращою позицією було 6-е місце на Гран-прі Австрії цього сезону.

Замість Шумахера команда Хаас на наступний сезон підписала досвідченого Ніко Хюлькенберга.

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