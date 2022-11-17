Мік Шумахер залишить Формулу-1

Син Шумахера залишить Хаас наприкінці сезону.

Пілот Хаас Мік Шумахер не отримає новий контракт на сезон-2023 і залишає склад команди.

Про це повідомляє пресслжуба команди

Оскільки всі місця в інших командах вже зайняті, німецький гонщик залишається без Формули-1 на наступний чемпіонат.

Раніше Шумахер припинив стосунки з академією Феррарі.

Мік цього сезону набрав 12 очок. Пілот провів у Ф-1 43 гонки, найкращою позицією було 6-е місце на Гран-прі Австрії цього сезону.

Замість Шумахера команда Хаас на наступний сезон підписала досвідченого Ніко Хюлькенберга.