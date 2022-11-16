Насібов: Одним із вагомих приводів приїхати до рідного міста стала зустріч із нашими воїнами

Срібний призер Олімпіади в Токіо Парвіз Насібов вперше після початку повномасштабного вторгнення росії побував у Запоріжжі.

Про це заявив спортсмен.

"У грудні 2021 року я поїхав із Запоріжжя і з початком війни не був тут майже рік.

Одним із вагомих приводів приїхати до рідного міста стала зустріч із нашими воїнами. Для мене була велика честь, зустрітися та поспілкуватися з воїнами 9 полку оперативного призначення Національної Гвардії України.

Ці хлопці разом з іншими нашими героями тримають місто Запоріжжя з початку війни, і не дають ворогові просунутися навіть на міліметр, хоча 70% Запорізької області окуповано.

Ми дуже пишаємося вами, завдяки вам люди можуть продовжувати облаштовувати свій побут і жити звичайним життям.

Слава Україні!", - зазначив Насібов.