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Насібов: Одним із вагомих приводів приїхати до рідного міста стала зустріч із нашими воїнами

Сьогодні 22:22 163 0
Насібов: Одним із вагомих приводів приїхати до рідного міста стала зустріч із нашими воїнами
#Парвіз Насібов

Джерело - Чемпіон.

Срібний призер Олімпіади в Токіо Парвіз Насібов вперше після початку повномасштабного вторгнення росії побував у Запоріжжі.

Про це заявив спортсмен.

"У грудні 2021 року я поїхав із Запоріжжя і з початком війни не був тут майже рік.

Одним із вагомих приводів приїхати до рідного міста стала зустріч із нашими воїнами. Для мене була велика честь, зустрітися та поспілкуватися з воїнами 9 полку оперативного призначення Національної Гвардії України.

Ці хлопці разом з іншими нашими героями тримають місто Запоріжжя з початку війни, і не дають ворогові просунутися навіть на міліметр, хоча 70% Запорізької області окуповано.

Ми дуже пишаємося вами, завдяки вам люди можуть продовжувати облаштовувати свій побут і жити звичайним життям.

Слава Україні!", - зазначив Насібов.

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Допис, поширений Parviz Nasibov (@nasibov_parviz)

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