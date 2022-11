МПК призупинив членство Паралімпійського комітету росії

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Паралімпійського комітету росії.

Про це повідомляє МПК.

Це сталося на позачерговій Генеральній асамблеї в Берліні.

За це рішення віддали 64 голоси, проти - 39, утрималися - 16.

At an Extraordinary General Assembly in Berlin, IPC members have voted 64-39 (with 16 abstentions) in favour of a motion to suspend NPC Russia with immediate effect due to its inability to comply with membership obligations under the IPC Constitution.