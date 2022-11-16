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Жіноча збірна України дізналася суперників Євро-2023

Сьогодні 19:38 113 0
Євро-2023 прийматимуть Бельгія, Естонія, Італія та Німеччина
Жіноча збірна України дізналася суперників Євро-2023

Жіноча збірна України з волейболу дізналась суперниць на Євро-2023.

Про це повідомляє European Volleyball.

Українки зіграють у групі А разом з Бельгією, Словенією, Сербією, Польщею та Угорщиною.

Євро-2023 прийматимуть Бельгія, Естонія, Італія та Німеччина.

Збірна України кваліфікувалася на ЧЄ з першого місця своєї відбіркової групи. У відборі українки здобули шість перемог у шести матчах.

Євро-2023 відбуватиметься з 15 серпня до 3 вересня 2023 року. Матчі групової стадії українки зіграють у Бельгії.

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