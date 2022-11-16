Уряд розформує Міністерство молоді та спорту

Майбутня реформа структури уряду найімовірніше буде стосуватися і Міністерства молоді та спорту України.

Про це повідомляє Трибуна.

У такому випадку Мінмолодьспорт буде розформовано, а частину його функцій можуть передати напряму федераціям.

Також поки що невідомо, чи створять окрему Агенцію, чи питаннями спорту буде опікуватися підрозділ іншого міністерства.

Видання Дзеркало тижня повідомляло, що у новій структурі уряду буде, найімовірніший за все, 14 міністерств замість поточних 20.

Міністром молоді та спорту з березня 2020 року був Вадим Гутцайт. Він – один з претендентів на посаду президента Національного олімпійського комітету. Вибори відбудуться 17 листопада.