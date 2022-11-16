ЧС-2023 зі спортивної боротьби відбудеться у Сербії

Чемпіонат світу знову прийме столиця Сербії

У понеділок, 14 листопада, Об'єднаний світ боротьби (UWW) обрав господаря наступного чемпіонату світу зі спортивної боротьби.

Свою зацікавленість у проведенні висловили Азербайджан, Туреччина та Сербія. Бюро UWW обрало саме Сербію, яка приймала турнір в цьому році замість Росії.

Змагання мали відбутися з 16 до 24 вересня 2023 року, але точна дата може бути змінена через Азійські ігри, які заплановані на 23 вересня.

Турнір буде ліцензійним, тому борці отримають можливість завоювати 90 квот на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі.