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Грівка обрали президентом Федерації велоспорту України

Сьогодні 22:56 125 0
Грівка обрали президентом Федерації велоспорту України
#Андрій Грівко

Джерело - velosport.org.ua.

15 листопада відбулось засідання звітно-виборчої конференції Федерації велосипедного спорту України у Києві.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

На посаду президента цієї громадської організації було обрано Андрія Грівка.

Першим віцепрезидентом обрали Владислава Якубовського.

Нагадаємо, що 4 листопада відбулося голосування за нового президента федерації, організоване Олександром Башенком. На сторінці ФВСУ у фейсбуці його назвали фейковим.

Раніше Міжнародний союз велосипедистів (UCI) надіслав листа представникам регіональних асоціацій Федерації велоспорту України, в якому сказано, що Андрій Грівко є уповноваженим представником ФВСУ з будь-яких питань, пов“язаних із велоспортом.

У союзі вважають, що Башенко досі не відбув строк свого відсторонення.

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