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Лящук перемогла на міжнародних змаганнях у США

Сьогодні 19:56 177 0
Лящук перемогла на міжнародних змаганнях у США
#Ольга Лящук

Джерело - Tribuna.com.

Українська стронгвумен Ольга Лящук здобула перемогу на міжнародних змаганнях SBD Official Strongman Games 2022.

Українка набрала 55,5 балів. Друге місце посіла Андреа Томпсон з Великої Британії, третє - Інез Караскіло з Пуерто-Рико.

Змагання відбулися в Дайтоні, США.

"Це були важкі змагання. Через ураган Ніколь, який зараз йде по Флориді, було складно відпочити після дороги та відновити сили, тому в кінці першого дня змагань я була лише у п’ятірці учасниць, хоч і з мінімальним відривом.

Наступного дня мені вдалося вийти на друге місце перед фінальною вправою Кулі Атласа, де я змогла показати кращий час виконання і зайняти 1-е місце.

Хочу подякувати всім, хто мене підтримував, особливо моїм друзям та родичам з України. Віримо в Україну, віримо в перемогу", - сказала Лящук.

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