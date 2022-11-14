Федерація бобслею і скелетону України підтримала кандидатуру Беленюка

Джерело - Чемпіон.
Федерація бобслею і скелетону України вирішила підтримати Жана Беленюка під час виборів президента НОК.
Про це йдеться у заяві федерації.
"Зважаючи, що НОК України є публічною громадською організацією, ми вважаємо відвертість та саме публічність своїх майбутніх дій на чолі НОК обов’язковою нормою для кожного з кандидатів".
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"Тому, маючи перед собою програму лише однієї команди, Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону офіційно оголошує про підтримку саме команди Жана Беленюка та Олени Білосюк на виборах президента НОК України 17 листопада 2022 року", - йдеться в заяві федерації.