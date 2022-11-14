Федерація бобслею і скелетону України підтримала кандидатуру Беленюка

Джерело - Чемпіон.

Федерація бобслею і скелетону України вирішила підтримати Жана Беленюка під час виборів президента НОК.

Про це йдеться у заяві федерації.

"Зважаючи, що НОК України є публічною громадською організацією, ми вважаємо відвертість та саме публічність своїх майбутніх дій на чолі НОК обов’язковою нормою для кожного з кандидатів".

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