13-річна українка стала чемпіонкою світу в Абу-Дабі

Українка Єлизавета Дурнєва стала чемпіонкою світу з бразильського джиу-джитсу, який відбувається в Абу-Дабі (ОАЕ).

"Хочу подякувати Україні, сім'ї та всім моїм тренерам за те що мене підтримували, вкладали свій час та надали можливість бути сьогодні тут і представляти нашу країну на чемпіонаті світі. Хай ця перемога ще раз нагадає всьому світу, що наша нація найкраща та найсильніша у світі! Слава Україні!" - прокоментувала перемогу 13-річна Ліза.