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13-річна українка стала чемпіонкою світу в Абу-Дабі

Сьогодні 18:35 546 0
Елизавета Дурнева здобула перемогу в Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship 2022
13-річна українка стала чемпіонкою світу в Абу-Дабі
#Єлизавета Дурнєва

Джерело - Чемпіон.

Українка Єлизавета Дурнєва стала чемпіонкою світу з бразильського джиу-джитсу, який відбувається в Абу-Дабі (ОАЕ). 

"Хочу подякувати Україні, сім'ї та всім моїм тренерам за те що мене підтримували, вкладали свій час та надали можливість бути сьогодні тут і представляти нашу країну на чемпіонаті світі. Хай ця перемога ще раз нагадає всьому світу, що наша нація найкраща та найсильніша у світі! Слава Україні!" - прокоментувала перемогу 13-річна Ліза.

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Допис, поширений Liza Durneva (@durnevaa_lizabjj)

Раніше Голуб виборола срібло чемпіонату світу з джиу-джитсу.

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