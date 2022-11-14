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Раптово помер ексбоєць UFC

Сьогодні 12:37 335 0
Не стало Ентоні Джонсона
Раптово помер ексбоєць UFC
#UFC

Джерело - bloodyelbow.com.

На 39-му році життя перестало битися серце експретендента на титул UFC у важкому дивізіоні Ентоні Джонсона (23-6).

Про це повідомляє Bloody Elbow.

У спортсмена були серйозні проблеми зі здоров’ям.

Джонсон залишив UFC у 2017 році, провівши у промоушені загалом 19 поєдинків. У 2021 році Ентоні провів один поєдинок у Bellator, у якому здобув перемогу над Хосе Аугусто Азеведу. Це був чвертьфінал Гран-прі Bellator у напівважкій вазі. Від подальшого виступу боєць був змушений відмовитися за станом здоров'я.

Нагадаємо, російський боєць ММА помер у віці 33 років.

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