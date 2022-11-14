Формула-1: Особистий залік пілотів

Джерело - Чемпіон.
За підсумками Гран-прі Бразилії пілот зрівнявся з гонщиком Ред Булл Серхіо Пересом.
Система нарахування очок: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. + 1 додаткове очко за найкраще коло.
Особистий залік пілотів сезону-2022:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 429 очок
- Серхіо Перес (Ред Булл) - 290
- Шарль Леклер (Феррарі) - 290
- Джордж Расселл (Мерседес) - 265
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 240
- Карлос Сайнс (Феррарі) - 234
- Ландо Норріс (МакЛарен) - 112
- Естебан Окон (Альпін) - 86
- Фернандо Алонсо (Альпін) - 81
- Валттері Боттас (Альфа Ромео) - 49
Раніше помер засновник та власник концерну Red Bull Матешиць.