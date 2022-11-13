Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України стає другою на етапі Кубка світу в Таллінні.
На цьому турнірі українки змогли здолати лідерок світового рейтингу (кореянок), бронзових призерок Чемпіонату світу (польок) та "дерев'яних" призерок Чемпіонату Європи (швейцарок).
Україна поступилася дише у фіналі потужним італійкам у 5 уколів (28:33), що є доволі непоганим показником.
Підсумкові результати:
1. Італія
2. Україна
3. Франція
4. Польща
5. Південна Корея
6. Угорщина
7. США
8. Китай
9. Гонконг
10. Японія