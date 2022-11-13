Рахунок протистояння 33-28 на користь італійок

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України стає другою на етапі Кубка світу в Таллінні.

На цьому турнірі українки змогли здолати лідерок світового рейтингу (кореянок), бронзових призерок Чемпіонату світу (польок) та "дерев'яних" призерок Чемпіонату Європи (швейцарок).

Україна поступилася дише у фіналі потужним італійкам у 5 уколів (28:33), що є доволі непоганим показником.

Підсумкові результати:

1. Італія

2. Україна

3. Франція

4. Польща

5. Південна Корея

6. Угорщина

7. США

8. Китай

9. Гонконг

10. Японія