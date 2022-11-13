Адесан'я програв Перейрі, Пуар'є задушив Чендлера: результати UFC 281

Джерело - Чемпіон.
У Нью-Йорку відбувся турнір UFC 281.
У головній події вечора чемпіон середнього дивізіону Ісраель Адесан'я (23-2) програв Алексу Перейрі (7-1).
Інші результати UFC 281:
Чемпіонка мінімальної ваги Карла Еспарза (22-7) поступилася Вейлі Чжан (23-3) задушливим прийомом у другому раунді;
Дастін Пуар'є (29-7) задушив Майкла Чендлера (23-8) у третьому раунді
Кріс Гутьєррес (19-4-2) нокаутував Френкі Едгара (24-11-1) у першому раунді;
Ден Хукер (22-12) переміг Клаудіо Пуельєса (13-3) технічним нокаутом у другому раунді;
Ренато Карнейро (17-5-1) переміг Бреда Рідделла (10-4) сабмішеном у першому раунді;
Райан Спенн (21-7) переміг Домініка Рейєса (12-4) нокаутом у першому раунді.