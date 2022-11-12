Рассел виграв спринт на гран-прі Бразилії

Результати спринту

Джерело - Чемпіон.

Відбувся спринт на Гран-прі Сан-Паулу, який визначив стартовий порядок основної гонки.

Переможцем заїзду став пілот Мерседеса Джордж Расселл. Топ-3 замкнули Карлос Сайнс та Льюїс Гамільтон, але через штраф для іспанця Льюїс у гонці стартуватиме 2-м.

Кевін Магнуссен, який у суботу сенсаційно виграв кваліфікацію, фінішував 8-м.

Гран-прі Сан-Паулу

Спринт, 12 листопада

1. Джордж Рассел (Мерседес)

2. Карлос Сайнс (Феррарі)

3. Льюїс Гамільтон (Мерседес)

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

5. Серхіо Перес (Ред Булл)

6. Шарль Леклер (Феррарі)

7. Ландо Норріс (Макларен)

8. Кевін Магнуссен (Хаас)