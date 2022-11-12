S1mple – гравець десятиліття в CS:GO

Джерело - Чемпіон.

Гравця NAVI Олександра "S1mple" Костилєва визнано гравцем десятиліття CS:GO за версією ESL.

Другим став Микола "device" Рітц, третім – Патрік "F0rest" Ліндберг.

25-річний український кіберспортсмен грає на професійному рівні з 2013 року, разом з NaVi виграв чимало турнірів S-рівня, включно з єдиним для NaVi турніром рівня Major у листопаді 2021 року (PGL Stockholm). Також українець ставав переможцем BLAST Premier World Final у грудні 2021 року та IEM Katowice у березні 2020 року.

S1mple називали найкращим гравцем у світі у 2018 та 2021 роках, був другим найкращим у 2019 та 2020 роках. На різних турнірах його визнавали 21 раз MVP змагань.