Головне
Костюк принесла Україні перемогу над Японією в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 09:23 498
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 16:22 4895
Збірна України розгромила Нідерланди у відборі на ЧС-2023
Вчора 21:58 759
Пеле зробив прогноз на ЧС-2022
Вчора 19:37 2230
Мессі та Ді Марія - у заявці збірної Аргентини на ЧС-2022
Вчора 18:12 650
Шахтар підшукав заміну Мудрику
Вчора 17:40 3577
Довбик - найкращий гравець 12 туру УПЛ
Вчора 16:40 331
Маліновський - у команді тижня Серії А за версією SofaScore
Вчора 11:29 387
Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика - журналіст
10.11.2022 22:38 2003
Прометей вибув із розіграшу Кубка Виклику
10.11.2022 21:40 461
Прямі трансляції

Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця

Сьогодні 16:22 4895 0
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
#Галичанка, #СК Прометей

Джерело - Чемпіон.

29 вересня стартувала Суперліга України-Дмарт 2022-2023 з волейболу серед жіночих команд.

Учасниками жіночої Cуперліги-Дмарт є такі команди: Аланта, Волинський Край-Університет, збірна України U15, збірна України U17, Добродій, Галичанка, Балта, Прометей.

Після другого туру Волинський край-Університет знявся з жіночої Суперліги.

Трансляцію матчів можна переглянути на You-Tube-каналі DIVISPORT VOLLEYBALL.

Суперліга України-Дмарт 2022-2023
Жінки
1 тур
29 вересня

16:00 Збірна України U-15 - Волинський край-Університет 0:3 (14:25, 17:25, 18:25)

19:00 Збірна України U-17 – ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0:3 (18:25, 16:25, 19:25)

30 вересня

16:00 Аланта – Галичанка-ЗУНУ 3:0 (25:20, 25:18, 25:15)

19:00 СК Прометей – СК Балта 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)

1 жовтня

12:00 Волинський край-Університет – Збірна України U-17 3:0 (25:16, 25:19, 25:22)

15:00 ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ –Збірна України U-15 3:0 (25:11, 25:15, 25:16)

2 жовтня

12:00 Галичанка-ЗУНУ (Тернопіль) - Прометей (Дніпропетровська область) 0:3 (8:25, 12:25, 10:25)

15:00 Балта (Одеська область) - Аланта (Дніпро) 0:3 (13:25, 18:25, 17:25)

2 тур

11 жовтня, вівторок

Аланта – Збірна України U-17 - 3:0 (25:18, 25:12, 25:17)

СК Прометей – Збірна України U-15 - 3:0 (25:18, 25:12, 25:15)

12 жовтня, середа

Волинський край-Університет – СК Балта - 3:2 (23:25, 25:15, 28:30, 25:12, 15:8)

ВК ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ – Галичанка-ЗУНУ - 3:0 (25:14, 25:13, 25:8)

13 жовтня, четвер

16:00 Збірна України U-15 – Збірна України U-17 - 0:3 (13:25, 18:25, 18:25)

19:00 СК Прометей – Аланта - 0:3 (22:25, 17:25, 15:25)

14 жовтня, п'ятниця

16:00 СК Балта – Галичанка-ЗУНУ 3:0 (25:16, 25:17, 25:20)

19:00 Волинський край-Університет – ВК ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ 1:3 (22:25, 25:19, 18:25, 13:25)

15 жовтня, субота

12:00 Аланта - Збірна України U-15 3:0 (25:21, 25:14, 25:16)

15:00 Збірна України U-17 – СК Прометей 1:3 (17:25, 22:25, 25:20, 15:25)

16 жовтня, неділя

12:00 ВК ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ – СК Балта 3:0 (25:13, 25:17, 25:14)

15:00 Галичанка-ЗУНУ – Волинський край-Університет 1:3 (19:25, 18:25, 25:18, 18:25)

Турнірна таблиця:

3 тур

26 жовтня, середа

СК Прометей – Збірна України U-15 3:1 (25:11, 25:18, 21:25, 25:20)

27 жовтня, четвер

ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ – СК Прометей 3:2 (26:24, 24:26, 25:19, 22:25, 15:11)

28 жовтня, п’ятниця

Збірна України U-15 – Галичанка-ЗУНУ 0:3 (23:25, 21:25, 13:25)

Збірна України U-17 – СК Балта 2:3 (25:14, 25:20, 24:26, 20:25, 11:15)

29 жовтня, субота

Аланта – ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3:1 (21:25, 26:24, 25:22, 25:19)

30 жовтня, неділя

СК Балта – Збірна України U-15 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)

Галичанка-ЗУНУ – Збірна України U-17 3:2 (19:25, 18:25, 25:18, 18:25)

Турнірна таблиця:

10 листопада, четвер

Збірна України U-17 - ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ - 1:3 (15:25, 25:21, 16:25, 14:25)

11 листопада, п'ятниця

Аланта - Галичанка-ЗУНУ - 3:0 (25:14, 25:21, 25:18)

СК Прометей - СК Балта - 3:0 (25:13, 25:13, 25:20)

12 листопада, субота

ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ - Збірна України U-15 - 3:0 (25:12, 25:20, 25:17)

13 листопада, неділя

12:00 СК Балта - Аланта

15:00 Галичанка-ЗУНУ - СК Прометей

Коментарі ()
Популярне зараз
Ето'О зробив сенсаційний прогноз щодо переможця ЧС-2022 Ето'О зробив сенсаційний прогноз щодо переможця ЧС-2022 1796
Худжамов назвав причину провалу Динамо Худжамов назвав причину провалу Динамо 823
Шахтар підшукав заміну Мудрику Шахтар підшукав заміну Мудрику 3577
Збірна України розгромила Нідерланди у відборі на ЧС-2023 Збірна України розгромила Нідерланди у відборі на ЧС-2023 759
Луческу накричав на гравців Динамо в перерві матчу з Олександрією - ВІДЕО Луческу накричав на гравців Динамо в перерві матчу з Олександрією - ВІДЕО 1633
Пеле зробив прогноз на ЧС-2022 Пеле зробив прогноз на ЧС-2022 2230
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100070
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14215
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38508
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 227597 5
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1884
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14941