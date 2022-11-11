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Харлан стала 22-ю на Кубку світу в Алжирі

Сьогодні 22:12 149 0
Харлан стала 22-ю на Кубку світу в Алжирі
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

В Алжирі був розіграний перший комплект нагород Кубку світу з фехтування на шаблях.

Найкращий результат серед п’яти представниць України, що брали участь в особистих змаганнях на Арені Харша Хассен, показала лідер нашої збірної, олімпійська чемпіонка та шестиразова чемпіонка світу Ольга Харлан, яка стала 22-ю. 

Харлан, вигравши усі шість боїв у групі та пропустивши від своїх суперниць лише сім ударів, показала найкращий результат серед усіх учасниць і напряму вийшла до таблиці 64, приєднавшись до прекваліфікованої Топ-16 світового рейтингу FIE.

В 1/32 Ольга взяла переконливий реванш у бронзової медалістки чемпіонату світу серед кадетів-2019 італійки Бенедетти Фузетті за поразку у фіналі жовтневого Сателіта FIE у Генті (15:3).  Після цього вона зустрілася з ще однією представницею Італії Мартіною Крішіо, яка залишила її в одному ударі від Топ-16 на останньому чемпіонаті світу в Каїрі. Проте поквитатися за ту поразку не вийшло, з мінімальною перевагою, але переможницею з протистояння знову вийшла Крішіо (14:15).

Українка Юлія Бакастова стала 42-ю. У 1/32 вона поступилася Татьяні Назлимов із США - 8:15.

Раніше Харлан здобула золото на турнірі в Італії.

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