IEM Rio Major 2022 – прогноз на зустріч NAVI та Furia в чвертьфіналі

В сонячній Бразилії триває чвертьфінал видовищного турніру з CS:GO – IEM Rio Major 2022, на якому команди розігрують призовий фонд $1 250 000.

Завтра, 11 листопада о 22:30 NAVI зустрінуться з бразильською командою Furia Esports. Опоненти Народжених перемагати налаштовані дуже серйозно, тому нашим хлопцям буде непросто. Більш того, NAVI доведеться змагатись під гучні викрики “Furia!” від 15 000 бразильских вболівальників!

Олександр s1mple Костильов в своєму твітері звернувся до бразильских фанатів з проханням не освистувати NAVI під час матчу та додав: “Наскільки сильно я б вас не любив, поступитись моїй улюбленій Furia ми не можемо!”

Аналітики Parimatch оцінюють шанси NAVI на завтрашню перемогу коефіцієнтом 1,50; водночас на перемогу Furia Esports дають 2,48. Більш того, Народжені перемагати є фаворитом решти вболівальників та одним з головних претендентів на перемогу в турнірі.

Чемпіонська стадія Мейджору відбувається на легендарній Олімпійській арені Ріо. На закритому стадіоні, який може вмістити до 18000 вболівальників, 8 команд визначать найсильнішу, яка отримає $500 000 та кваліфікацію на IEM Katowice 2023 та BLAST Premier Final 2022.

Вболівальники шаленіють в запальному Ріо-де-Жанейро! Долучайся до трансляції IEM Rio Major 2022 та заряджай на CS:GO разом з Parimatch!