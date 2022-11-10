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Прометей вибув із розіграшу Кубка Виклику

Сьогодні 21:40 163 0
Матч відбувся в Ізраїлі
Прометей вибув із розіграшу Кубка Виклику
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

У матч-відповідь 1/16 фіналу Кубка Виклику з волейболу серед чоловіків Прометей знову поступився Хапоелю (Мате-Ашер).

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь ізраїльського клубу.

Кубок Виклику з волейболу
1/16 фіналу, Другий матч
10 листопада

Прометей (Дніпро, Україна) – Хапоель (Мате-Ашер, Ізраїль) 1:3 (32:30, 22:25, 20:25, 26:28)

Перший матч – 1:3

Прометей: Шаповал (набрав 17 очок), Гладенко (17 очок), Янчук (11 очок), Томілін (10 очок), Велецький (10 очок), Щитков (3 очки), Бойко (л). На заміну виходили: Олексюк (0 очок), Патратій (0 очок), Клепко (3 очок), Рябов (0 очок). 

Раніше Епіцентр-Подоляни програв перший матч 1/16 фіналу Кубку Виклику.

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