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Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з самбо через росіян та білорусів

Сьогодні 17:52 245 0
До турніру допустили росіян
Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з самбо через росіян та білорусів

Джерело - ukrinform.ua.

Україна пропустить чемпіонат світу з самбо-2022, який триватиме з 11 по 13 листопада в Бішкеку, Киргизстан.

Про це йдеться в заяві Міжнародної федерації самбо.

"Україна не бере участі у чемпіонатах світу, вони не подали заявки. Загалом заявки на участь у турнірі подали 52 команди", - йдеться в повідомленні.

Раніше FIAS дозволила російським та білоруським спортсменам змагатися під нейтральним прапором і гімном. Генеральний партнер турніру – нафтова компанія "Роснефть", яка співпрацює з FIAS з 2013 року.

Україна вже бойкотувала ЧЄ з самбо у вересні, причина та сама - допуск росіян та білорусів.

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