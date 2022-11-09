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У Києві до Дня української писемності та мови киянин пробіг 33 літери української абетки

Сьогодні 12:21 402 0
У Києві до Дня української писемності та мови киянин пробіг 33 літери української абетки
#День української писемності

Джерело - Чемпіон.

До Дня української писемності та мови рекордсмен України Всеволод Севастьянов створив новий незвичний біговий маршрут - а саме 33 літери української абетки. Свою ініціативу автор бігового проекту #CreativeRunDvizh обєднав під єдиним хештегом #біжуукраїнською.

“Ідея проекту полягає в тому, щоб через біг привернути увагу до важливості спілкування рідною мовою, тим паче зараз, під час війни. Крім того, я хочу заохотити як найбільшу кількість людей піклуватися про своє психологічне та фізичне здоров’я”, - зазначив автор бігового проекту, який також завдяки своїй ініціативі збирає гроші на додаткове зимове екіпірування підрозділу, де служить його брат.

Долучитися до бігової ініціативи може кожен українець у будь-якій точці світу. Необхідно лише відкрити мапу, прокласти по ній та в уяві певний маршрут, який нагадуватиме літеру та пробігти його, зафіксувавши тренування в будь-якому біговому додатку. Після цього залишиться тільки опублікувати скріншот пробіжки в соціальних мережах з хештегом #біжуукраїнською та #CreativeRunDvizh. І за можливості задонатити будь-яку суму на банку автора цієї бігової ідеї

Посилання на Монобанку: https://send.monobank.ua/jar/5Z5hhNh25i

картка 5375 4112 0038 6709

PayPal vsevolod3332@gmail.com

Загальна дистанція всіх літер зайняла більше 30 кілометрів, а на реалізацію бігових маршрутів бігуну знадобилося три дні.

Для створення своїх бігових малюнків Всеволод Севастьянов використовує тематичні мобільні додатки, які фіксують маршрут пересування під час пробіжки та результати бігових тренувань.

“Сьогодні підтримка власного фізичного здоров’я є необхідністю та дуже важлива для кожного. Це дає можливість не тільки тримати себе в формі, але й виокремлює час для роздумів чи медитації. Головне також не забувати про відповідне екіпірування та його особливості, особливим вважаю зручність саме спортивного якісного взуття. Так нещодавно я став одним з перших власників нової моделі Saucony в Україні. Про це мені сказав консультант в магазині. До речі, вони виявилися дуже зручними і вже навіть встиг встановити особистий рекорд на довгому тренуванні, бігаючи з темпом 5 хв/км, що на хвилину швидше.” - прокоментував автор бігової ідеї.

До речі, в колекції рекордсмена - нестандартні бігові маршрути з Хрещатику, Подолу, Ботсаду, Дарниці, Позняків, Русанівки. Малюнки нагадують форми як тварин (динозавр, лама, собака, коала, слон та ін.), так і обриси, присвячені різним ситуативним подіям (національні свята, ігри збірної з футболу, період вакцинації).

Нагадаємо, що 17 вересня 2021 року у київському парку Муромець киянин Всеволод Севастьянов пробіг свій 51-й авторський малюнок у незвичному GPS форматі, тим самим встановивши Рекорд України з найбільшою колекцією бігових GPS-треків, який зафіксував Національний Реєстр Рекордів України.

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