NAVI зіграють проти Furia у чвертьфіналі IEM Rio Major 202

Визначилися усі чвертьфінальні пари IEM Rio Major 2022.

Про це повідомляє ESL.

Український клуб NAVI зіграє проти місцевої команди Furia.

Суперником Cloud9 стане Mouz, Outsiders зустрінуться з Fnatic, а Heroic зіграє проти Spirit.

Плей-оф турніру розпочнеться у четвер, 10 листопада. Фінал відбудеться в неділю, 13 листопада.

