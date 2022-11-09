NAVI зіграють проти Furia у чвертьфіналі IEM Rio Major 202

Джерело - Чемпіон.
Визначилися усі чвертьфінальні пари IEM Rio Major 2022.
Про це повідомляє ESL.
Український клуб NAVI зіграє проти місцевої команди Furia.
Суперником Cloud9 стане Mouz, Outsiders зустрінуться з Fnatic, а Heroic зіграє проти Spirit.
Плей-оф турніру розпочнеться у четвер, 10 листопада. Фінал відбудеться в неділю, 13 листопада.
7 matches separate us from the #IEM Rio CHAMPIONS. 🏆— Intel® Extreme Masters (@IEM) November 9, 2022
The #IEM Rio Champions Stage. 🇧🇷
Starting 10th of November 2022.
Check out the bracket below! 👇 pic.twitter.com/HLJ44aYmHu