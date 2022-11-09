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NAVI зіграють проти Furia у чвертьфіналі IEM Rio Major 202

Сьогодні 13:09 133 0
"Народжені перемагати" протистоятимуть місцевій команді
NAVI зіграють проти Furia у чвертьфіналі IEM Rio Major 202
#Navi, #IEM Rio Major 2022

Джерело - Чемпіон.

Визначилися усі чвертьфінальні пари IEM Rio Major 2022.

Про це повідомляє ESL.

Український клуб NAVI зіграє проти місцевої команди Furia.

Суперником Cloud9 стане Mouz, Outsiders зустрінуться з Fnatic, а Heroic зіграє проти Spirit.

Плей-оф турніру розпочнеться у четвер, 10 листопада. Фінал відбудеться в неділю, 13 листопада.

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