Гамільтон отримав громадянство Бразилії

Пілот Мерседесу виступив у місцевому парламенті

Перед стартом Гран-прі Бразилії пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон отримав статус почесного громадянина Бразилії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Британський пілот виступив перед парламентом і подякував за високий титул.

Льюїс багато разів освідчувався в любові до країни, де він виграв перший чемпіонський титул. Минулого сезону Хемілтон у красивому стилі виграв гонку, а після фінішу розгорнув бразильський прапор.

"Я почуваюся одним з вас. Я маю багато відмінних спогадів про Бразилію", - заявив Хемілтон під час вручення йому документа про громадянство.

Загалом у пілота три перемоги на трасі Інтерлагос.