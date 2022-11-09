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Гамільтон отримав громадянство Бразилії

Сьогодні 05:30 129 0
Пілот Мерседесу виступив у місцевому парламенті
Гамільтон отримав громадянство Бразилії
#Льюїс Гамільтон

Джерело - sport.ua.

Перед стартом Гран-прі Бразилії пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон отримав статус почесного громадянина Бразилії. 

Про це повідомляє Sky Sports.

Британський пілот виступив перед парламентом і подякував за високий титул.

Льюїс багато разів освідчувався в любові до країни, де він виграв перший чемпіонський титул. Минулого сезону Хемілтон у красивому стилі виграв гонку, а після фінішу розгорнув бразильський прапор.

"Я почуваюся одним з вас. Я маю багато відмінних спогадів про Бразилію", - заявив Хемілтон під час вручення йому документа про громадянство.

Загалом у пілота три перемоги на трасі Інтерлагос.

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