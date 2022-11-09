Гамільтон отримав громадянство Бразилії

Джерело - sport.ua.
Перед стартом Гран-прі Бразилії пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон отримав статус почесного громадянина Бразилії.
Про це повідомляє Sky Sports.
Британський пілот виступив перед парламентом і подякував за високий титул.
Льюїс багато разів освідчувався в любові до країни, де він виграв перший чемпіонський титул. Минулого сезону Хемілтон у красивому стилі виграв гонку, а після фінішу розгорнув бразильський прапор.
"Я почуваюся одним з вас. Я маю багато відмінних спогадів про Бразилію", - заявив Хемілтон під час вручення йому документа про громадянство.
Загалом у пілота три перемоги на трасі Інтерлагос.