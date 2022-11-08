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Європейська федерація кіберспорту зупинила членство росії

Вчора 23:54 102 0
Європейська федерація кіберспорту зупинила членство росії

Джерело - Чемпіон.

Європейська федерація кіберспорту зупинила членство росії та заборонила участь російських спортсменів у майбутніх чемпіонатах Європи.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Україна та Швеція на щорічній Генеральній Асамблеї Європейської федерації у Стокгольмі виступили з ініціативою запровадити санкції до федерації кіберспорту росії.

Промова представника України Едуарда Анохіна, у якій він зокрема нагадав про численні злочини рашистів в Україні, спонукала делегатів європейських країн до рішучого засудження російської агресії в нашій країні.

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