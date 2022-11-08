Російські спортсмени виступлять на ЧС з самбо під нейтральним прапором

ЧС проходитиме з 11 листопада до 13 листопада

Російські спортсмени виступлять на чемпіонаті світу з самбо в Бішкеку під нейтральним прапором.

Про це повідомляє Inside the Games.

У традиційному та бойовому самбо візьмуть участь 7 жінок та 14 чоловіків з Росії.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував відсторонити спортсменів і офіційних осіб з Росії та Білорусі через участь їхніх країн у війні в Україні, але Міжнародна федерація самбо (FIAS) вирішила дозволити спортсменам змагатися під нейтральним прапором і гімном.

Це рішення залишається в силі для Чемпіонату світу в Киргизстані, який проходитиме з 11 листопада до 13 листопада.

Нагадаємо, що українські самбісти бойкотували чемпіонат Європи через допуск росіян та білорусів.