Головне
Зоря поступилась Інгульцю у 12 турі УПЛ
Сьогодні 15:02 357
Сабо: Дай Бог, щоб Шахтар продав Мудрика за 25-30 мільйонів
Сьогодні 17:41 196
Українські клуби дізналися суперників у плейоф раунді Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 16:24 407
Металіст розписав мирову з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ
Сьогодні 14:51 258
Яремчук пропустить найближчі матчі Брюгге
Сьогодні 14:12 353
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50
Сьогодні 13:37 251844
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 11:16 8980
Визначився найкращий тренер 11 туру УПЛ
Вчора 22:52 403
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
Вчора 20:27 1029
Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі
Вчора 19:58 426
Прямі трансляції

WADA передала справу російської фігуристки Валієвої до CAS

Сьогодні 17:25 191 0
WADA передала справу російської фігуристки Валієвої до CAS
#Каміла Валієва

Джерело - Reuters.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) передало справу фігуристки Каміли Валієвої до Спортивного арбітражного суду після того, як не досягло прогресу з Російським антидопінговим агентством.

Про це повідомляє президент WADA Вітольд Банька.

"Попри офіційне повідомлення РУСАДА про необхідність оперативного вирішення справи Каміли Валієвої, жодного прогресу досягнуто не було.

Тому я можу підтвердити, що WADA офіційно передало справу безпосередньо до Спортивного арбітражного суду", - повідомив Банька.

У Валієвої знайшли триметазидин, що вважається допінгом. Проба була взята у грудні 2021 року під час чемпіонату Росії.

Валієва здобула золото в командному турнірі Олімпіади, однак через допінг нагородження так і не було проведене.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 8980
Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш 1220
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки» Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки» 1029
Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 3473
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 251844
Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України 5559 1
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187120
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 58255
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 26820 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 101449
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18500 12
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29056 1