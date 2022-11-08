WADA передала справу російської фігуристки Валієвої до CAS

Джерело - Reuters.
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) передало справу фігуристки Каміли Валієвої до Спортивного арбітражного суду після того, як не досягло прогресу з Російським антидопінговим агентством.
Про це повідомляє президент WADA Вітольд Банька.
"Попри офіційне повідомлення РУСАДА про необхідність оперативного вирішення справи Каміли Валієвої, жодного прогресу досягнуто не було.
Тому я можу підтвердити, що WADA офіційно передало справу безпосередньо до Спортивного арбітражного суду", - повідомив Банька.
У Валієвої знайшли триметазидин, що вважається допінгом. Проба була взята у грудні 2021 року під час чемпіонату Росії.
Валієва здобула золото в командному турнірі Олімпіади, однак через допінг нагородження так і не було проведене.