WADA передала справу російської фігуристки Валієвої до CAS

Джерело - Reuters.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) передало справу фігуристки Каміли Валієвої до Спортивного арбітражного суду після того, як не досягло прогресу з Російським антидопінговим агентством.

Про це повідомляє президент WADA Вітольд Банька.

"Попри офіційне повідомлення РУСАДА про необхідність оперативного вирішення справи Каміли Валієвої, жодного прогресу досягнуто не було. Тому я можу підтвердити, що WADA офіційно передало справу безпосередньо до Спортивного арбітражного суду", - повідомив Банька.

У Валієвої знайшли триметазидин, що вважається допінгом. Проба була взята у грудні 2021 року під час чемпіонату Росії.

Валієва здобула золото в командному турнірі Олімпіади, однак через допінг нагородження так і не було проведене.