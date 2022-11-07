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Збірна України завоювала 9 медалей на чемпіонаті світу з бодібілдингу

Сьогодні 21:25 133 0
Збірна України завоювала 9 медалей на чемпіонаті світу з бодібілдингу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зуміли виграти 9 нагород на змаганнях серед чоловіків. Цей результат дозволив нашій команді посісти третє місце у медальному заліку.

Єдине золото для України здобув Губрій Роман у дисципліні класик фізик (ростова категорія до 175 см). Натомість срібні медалі мають Мунтян Олександр та Тарасов Станіслав – до 182 та 180 см відповідно.

Найбільше у "синьо-жовтих" бронзових нагород – шість. Призерами стали Візенгер Станіслав (класичний бодібілдинг та менс геймз), Подопригора Руслан, Семенюк Сергій, Богданов Олександр та Андреїшин Володимир.

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