Головне
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 14:19 2497 1
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Сьогодні 18:38 15837
Дніпро-1 зіграє з АЕК Ларнака: Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій
Сьогодні 15:19 804 1
Реал зіграє з Ліверпулем, ПСЖ - з Баварією: Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:21 1244
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Сьогодні 10:33 33836
Зінченко - на першому місці серед українців за кількістю матчів в АПЛ
Вчора 22:25 463 3
Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN
Вчора 21:27 602
Рух у меншості дотис Кривбас у 11 турі УПЛ
Вчора 17:13 491
Динамо розгромило Чорноморець в 11 турі УПЛ
Вчора 16:58 1255
Радівілов здобув бронзу на чемпіонату світу в опорному стрибку
Вчора 16:31 354
Прямі трансляції

Російська гімнастка отримала німецький паспорт та вирішила тренуватися у Німеччині

Сьогодні 17:58 396 0
Російська гімнастка отримала німецький паспорт та вирішила тренуватися у Німеччині

Джерело - Чемпіон.

Дворазова чемпіонка світу з художньої гімнастики серед юніорів росіянка Анастасія Сімакова здобула паспорт Німеччини.

Про це повідомляє Stuttgarter Nachrichten. 

Також повідомляється, що 18-річна спортсменка виявила бажання тренуватись у Німеччині.

Сімакова вже подала документи, щоб її зарахували на тренувальну базу.

Анастасія Сімакова народилася та виросла в Омську. У 2021 році батьки спортсменки переїхали до Німеччини і відтоді мешкають у Нюрнберзі. Сімакова вже виступила за німецький гімнастичний клуб "Айнтрахт" на змаганнях, які відбулися минулими вихідними.

Нагадаємо зараз російських гімнастів відсторонено від міжнародних змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України 33836
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2497 1
Ліверпуль переміг Тоттенгем, Арсенал із Зінченком здолав Челсі: результати матчів 15 туру АПЛ Ліверпуль переміг Тоттенгем, Арсенал із Зінченком здолав Челсі: результати матчів 15 туру АПЛ 1395
Лаціо переграв Рому в дербі, Ювентус розібрався з Інтером: Результати матчів Серії А Лаціо переграв Рому в дербі, Ювентус розібрався з Інтером: Результати матчів Серії А 1654
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 15837
Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо 2203
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38405
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7090
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 123445
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99918
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 33240
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6905