Джерело - Чемпіон.
Дворазова чемпіонка світу з художньої гімнастики серед юніорів росіянка Анастасія Сімакова здобула паспорт Німеччини.
Про це повідомляє Stuttgarter Nachrichten.
Також повідомляється, що 18-річна спортсменка виявила бажання тренуватись у Німеччині.
Сімакова вже подала документи, щоб її зарахували на тренувальну базу.
Анастасія Сімакова народилася та виросла в Омську. У 2021 році батьки спортсменки переїхали до Німеччини і відтоді мешкають у Нюрнберзі. Сімакова вже виступила за німецький гімнастичний клуб "Айнтрахт" на змаганнях, які відбулися минулими вихідними.
Нагадаємо зараз російських гімнастів відсторонено від міжнародних змагань.