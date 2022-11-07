Джерело - Чемпіон.

Дворазова чемпіонка світу з художньої гімнастики серед юніорів росіянка Анастасія Сімакова здобула паспорт Німеччини.

Про це повідомляє Stuttgarter Nachrichten.

Також повідомляється, що 18-річна спортсменка виявила бажання тренуватись у Німеччині.

Сімакова вже подала документи, щоб її зарахували на тренувальну базу.

Анастасія Сімакова народилася та виросла в Омську. У 2021 році батьки спортсменки переїхали до Німеччини і відтоді мешкають у Нюрнберзі. Сімакова вже виступила за німецький гімнастичний клуб "Айнтрахт" на змаганнях, які відбулися минулими вихідними.

Нагадаємо зараз російських гімнастів відсторонено від міжнародних змагань.