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Пронін: 4 рази звертались до міністра з проханнями дати виїзд за межі України, але кожного разу отримували відмову та ігнор

Сьогодні 12:55 304 0
Пронін: 4 рази звертались до міністра з проханнями дати виїзд за межі України, але кожного разу отримували відмову та ігнор

Джерело - Чемпіон.

Виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін здивований висловлюванням міністра молоді та спорту Вадим Гутцайт про те, що президенти федерацій можуть вільно перетинати кордон під час війни.

Про це заявив функціонер.

"Я не знаю, чи це неприкритий цинізм, чи проста брехня в лоб, але це точно якась жесть.

Ми 4 рази звертались до міністра з проханнями дати виїзд за межі України як раз для цих міжнародних заходів, для розповіді про війну, для пошуку фінансів для участі в конференціях та конгресах, і кожного разу отримували відмову та ігнор дзвінків та повідомлень.

Повне інтерв’ю зараз також закину, проте будьте готові до героїзації себе хорошого з усіма витікаючими. Там і санкції, і фонд, і гроші, і всебічна підтримка, і всьо всьо-всьо, а натомість заява про війну лише на 4 день повномасштабного вторгнення.

Я нагадую, ця людина хоче очолити НОК і викручувати руки далі, даючи по собі компліментарні інтерв’ю", - сказав Пронін.

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