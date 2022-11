Лемос нокаутувала Родрігес: результати поєдинків на турнірі UFC Vegas 64

У Лас-Вегасі (штат Невада, США) у головному поєдинку турніру UFC Vegas 64 відбувся бій у жіночій мінімальній вазі між Мариною Родрігес (16-1-3) та Амандою Лемос (13-2-1).

Перемогу нокаутом у третьому раунді здобула Лемос.

Результати поєдинків на турнірі UFC Vegas 64:

Марина Родрігес – Аманда Лемос – перемога Лемос технічним нокаутом

Ніл Магні – Даніель Родрігес – перемога Магні задушливим прийомом у 3-му раунді

Тагір Уланбеков – Нейтен Манесса – перемога Уланбекова задушливим прийомом у 1-му раунді

Марк Мадсен – Грант Доусон – перемога Доусона задушливим прийомом у 3-му раунді

Four POTN bonuses after a big night in the Octagon! #UFCVegas64 pic.twitter.com/MWiz3rVAoj