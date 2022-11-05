Ковтун став сьомим у багатоборстві на ЧС-2022

Ілля Ковтун завершився виступи на чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у Ліверпулі (Велика Британія).

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Ілля Ковтун виступив у фіналі чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.

У багатоборстві Ковтун набрав 82,365 балів. Після першого снаряду він йшов на передостанньому місці серед 24-х учасників, проте зміг стати сьомим.

На цьому ЧС Ковтун виступав з травмою плеча. Минулого року українець став третім на світовій першості.

Перемогу здобув чинний олімпійський чемпіон у багатоборстві Дайкі Гашимото з Японії.

Раніше Ковтун та Радівілов вийшли до фіналів чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.