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Ковтун став сьомим у багатоборстві на ЧС-2022

Сьогодні 12:25 129 0
Ілля Ковтун завершився виступи на чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у Ліверпулі (Велика Британія).
Ковтун став сьомим у багатоборстві на ЧС-2022
#Ілля Ковтун

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Ілля Ковтун виступив у фіналі чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.

У багатоборстві Ковтун набрав 82,365 балів. Після першого снаряду він йшов на передостанньому місці серед 24-х учасників, проте зміг стати сьомим.

На цьому ЧС Ковтун виступав з травмою плеча. Минулого року українець став третім на світовій першості.

Перемогу здобув чинний олімпійський чемпіон у багатоборстві Дайкі Гашимото з Японії.

Раніше Ковтун та Радівілов вийшли до фіналів чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.

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