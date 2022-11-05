Ковтун став сьомим у багатоборстві на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Український гімнаст Ілля Ковтун виступив у фіналі чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.
У багатоборстві Ковтун набрав 82,365 балів. Після першого снаряду він йшов на передостанньому місці серед 24-х учасників, проте зміг стати сьомим.
На цьому ЧС Ковтун виступав з травмою плеча. Минулого року українець став третім на світовій першості.
Перемогу здобув чинний олімпійський чемпіон у багатоборстві Дайкі Гашимото з Японії.
Раніше Ковтун та Радівілов вийшли до фіналів чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.