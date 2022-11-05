Музичук втретє зіграла внічию у півфінальному матчі Турніру претенденток з шахів

Третя нічия у протистоянні

Джерело - Чемпіон.

Українська шахістка Анна Музичук зіграла третю партію півфінального протистояння проти китаянки Лей Тінцзє на Турнірі претенденток-2022.

Дві перші партії між Музичук і Тінцзє закінчилися внічию. З таким самим результатом суперниці провели й третю партію, яку українка відіграла білими фігурами. На нічийний результат суперниці погодилися за підсумком 40 ходів.

Турнір претенденток

Півфінал, Третя партія

Анна Музичук (Україна) - Лей Тінцзє (Китай) 0.5:0.5

Рахунок у протистоянні - 1.5:1.5.