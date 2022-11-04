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Sky Sports та Формула-1 підписали довгостроковий контракт

Сьогодні 20:00 169 0
Контракт був продовжений під час гоночного вікенду в Мехіко
Sky Sports та Формула-1 підписали довгостроковий контракт
#Формула 1

Джерело - Sky Sports.

Бренд спортивних телеканалів у Великій Британії та Ірландії Sky Sports залишиться офіційним мовником Формули-1 до 2029 року.

Про це повідомляє пресслужба Sky Sports.

Контракт між Sky Sports та Ф-1 був продовжений під час гоночного вікенду в Мехіко.

Угода Sky Sports на мовлення на території Великій Британії та Ірландії розрахована до 2029 року. Також аудіодоріжка зі Sky Sports використовується на англомовній трансляції F1TV.

Контракт Sky Italia та Sky Deutschland, які забезпечують мовлення на території Італії, Німеччини, Австрії та Швейцарії, було продовжено до 2027 року.

Сума угоди між Sky Sports та Формулою-1 не розголошується.

Раніше повідомлялося, що у Формулі-1 впевнені у проведенні Гран-прі Бразилії, попри масові протести.

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