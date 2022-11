Team Secret та Parimatch оголосили про міжнародне партнерство

Джерело - Чемпіон.

Бренд Parimatch розширює розширюєсвою підтримку світової індустрії кіберспорту й вступає в ексклюзивне міжнародне партнерство з провідною світовою кіберспортивною організацією Team Secret.

Team Secret була заснована в 2014 році Клементом "Puppey" Івановим, колишнім гравцем і капітаном NAVI, учасником усіх турнірів The International за весь час їхнього існування, а також переможцем найпершого TI. Team Secret незмінно була однією з найсильніших команд у світі, входячи до топ-6 The International з 2018 року. Нещодавно Team Secret виграла срібло на The International 11, посівши друге місце та вигравши понад 2,4 мільйона доларів. У міжнародний склад команди входять гравці з п’яти країн, у тому числі українець Роман “Resolut1on” Фомінок.

“Team Secret — легендарний бренд для всього DOTA 2 ком'юніті з моменту своєї появи у 2014 році. Винятковий наполегливий бойовий дух команди ідеально відповідає характеру бренду Parimatch. Ми дуже раді вітати команду в нашому списку партнерів. Залишайтеся на зв’язку, щоб побачити всі чудові активності, які будуть реалізовані в рамках цієї співпраці!” — повідомив представник бренду Parimatch Степан Шульга. “Для нас велика честь вітати Parimatch, один із провідних беттінгових брендів у світі. Партнерство з Parimatch відкриває нові можливості для Team Secret DOTA, і ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи, яка подарує фанам унікальний behind the scenes контент за участю команди”, — сказав Джон Яо, Team Secret CEO.

Згідно з умовами річного контракту, Parimatch стане Official Betting Partner Team Secret і буде представлений під час ігор на футболках і худі команди. Угода також передбачає створення спільного ексклюзивного контенту, meet & greet заходи та інші захоплюючі проекти.

Про Parimatch

Parimatch — міжнародний беттінговий і технологічний бренд, який поєднує технології, бізнес і спорт, щоб забезпечити безперебійні розваги на основі інновацій. Заснований в 1994 році в Україні, Parimatch виросла до одного з провідних беттінгових брендів в Африці, Азії, Європі та Латинській Америці.

Про Team Secret

Team Secret — це глобальний кіберспортивний бренд, який прагне об’єднати найкращих гравців, щоб змагатися на найбільших сценах світу та дарувати уболівальникам найяскравіші враження.