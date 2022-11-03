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Збірна України виступить на турнірі у Баку

Сьогодні 18:12 255 0
Турнір стартує 4 листопада
Збірна України виступить на турнірі у Баку

Джерело - ukrainejudo.com.

Збірна України з дзюдо візьме участь в змаганнях серії Grand Slam в Баку.

Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

Україну представлять 8 спортсменів. Усього на змагання заявлені понад 350 учасників з 61 країни світу. Змагання відбудуться 4-6 листопада.

Склад збірної України:

Чоловіки: Дільшот Халматов, Бекірбек Моргоєв (до 60 кг), Олександр Кошляк (до 73 кг), Сергій Крівчач (до 81 кг), Заур Дуньямалієв (до 90 кг), Антон Савицький, Данило Гуцол (до 100 кг).

Жінки: Анастасія Антіпіна (до 63 кг).

Нагадаємо, Литвиненко здобула бронзу на ЧС-2022.

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