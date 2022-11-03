Джерело - Crash.
У Формулі-1 впевнені, що Гран-прі Бразилії пройде за розкладом, а протести, що відбуваються в країні, ніяк не вплинуть на проведення заходу.
Про це повідомляє Crash.
Інформація про можливі проблеми з проведенням Гран-прі Бразилії не відповідає дійсності.
Формула-1 і ФІА слідуватимуть стандартним протоколам безпеки й перебувають на постійному зв’язку з промоутерами та місцевою владою.
Також повідомляється, що ситуація з протестами у Бразилії почала стабілізуватися після того, як чинний президент Жаїр Болсонару визнав поразку на виборах.
Нагадаємо, Ферстаппен встановив рекорд Формули-1.