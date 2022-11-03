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У Формулі-1 впевнені у проведенні Гран-прі Бразилії, попри масові протести

Сьогодні 11:51 62 0
У Формулі-1 впевнені у проведенні Гран-прі Бразилії, попри масові протести
#Гран-прі Бразилії, #Формула 1

Джерело - Crash.

У Формулі-1 впевнені, що Гран-прі Бразилії пройде за розкладом, а протести, що відбуваються в країні, ніяк не вплинуть на проведення заходу.

Про це повідомляє Crash.

Інформація про можливі проблеми з проведенням Гран-прі Бразилії не відповідає дійсності.

Формула-1 і ФІА слідуватимуть стандартним протоколам безпеки й перебувають на постійному зв’язку з промоутерами та місцевою владою.

Також повідомляється, що ситуація з протестами у Бразилії почала стабілізуватися після того, як чинний президент Жаїр Болсонару визнав поразку на виборах.

Нагадаємо, Ферстаппен встановив рекорд Формули-1.

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