Джерело - Crash.

У Формулі-1 впевнені, що Гран-прі Бразилії пройде за розкладом, а протести, що відбуваються в країні, ніяк не вплинуть на проведення заходу.

Про це повідомляє Crash.

Інформація про можливі проблеми з проведенням Гран-прі Бразилії не відповідає дійсності.

Формула-1 і ФІА слідуватимуть стандартним протоколам безпеки й перебувають на постійному зв’язку з промоутерами та місцевою владою.

Також повідомляється, що ситуація з протестами у Бразилії почала стабілізуватися після того, як чинний президент Жаїр Болсонару визнав поразку на виборах.

Нагадаємо, Ферстаппен встановив рекорд Формули-1.