Російський боєць ММА помер у віці 33 років

Колишній боєць ММА Олександр Писарєв з Росії помер у віці 33 років.

Про це повідомляє obozrevatel.com.

За попередніми даними, причиною смерті Писарєва стало харчове отруєння. Телеграм-канал Mash із посиланням на тренера спортсмена Магомеда Камілова повідомляє, що причиною смерті бійця стало отруєння кавуном.

За іншими даними, причиною смерті бійця стало отруєння опіоїдами. Напередодні вони з друзями пили вино та їли сушені гриби.

Писарєв - чемпіон Москви з рукопашного бою та греплінгу, фіналіст чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств.

Раніше UFC розірвала контракти з двома російськими бійцями.