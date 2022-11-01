Збірна України здобула 4 медалі на ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України завоювала 4 медалі на чемпіонаті Європи з шашок-100, який відбувся в нідерландському Бейлені
"Срібло" в рапіді завоював Артем Іванов. За підсумками дев’яти раундів він посів друге місце на турнірі з 44 гравців.
Юрій Анікєєв здобув "срібло" на турнірі з бліцу.
У жіночому турнірі зі швидких шашок третє місце посіла Вікторія Мотрічко. Також українка здобула "срібло" в бліці.
Нагадаємо, що шашки-100 відрізняються розміром дошки. Партії розігруються на дошках 10х10, на яких кожен з гравців розміщує по 20 шашок.