Головне
Ребров взимку може очолити збірну України
Сьогодні 12:10 565
Беленюк: НОК України став абсолютно непрозорою організацією
Сьогодні 13:38 185
ПСЖ взимку може підписати Мудрика
Сьогодні 10:29 383
Баварія прийме Інтер, Ліверпуль зіграє з Наполі: Розклад 6 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:26 598
Харлан здобула золото на турнірі в Італії
Вчора 23:22 526
Гура став найкращим тренером 10 туру УПЛ
Вчора 22:56 285
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція
Вчора 21:39 799
Буяльський - найкращий гравець 10 туру УПЛ
Вчора 21:22 238
Ф'юрі про бій з Усиком: Навіщо мені чекати на іноземного безхатька з України?
Вчора 20:35 4698
Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 20:00 840
Прямі трансляції

Збірна України здобула 4 медалі на ЧЄ-2022

Сьогодні 15:25 246 0
На рахунку «синьо-жовтих» 3 срібних і 1 бронзова медалі.
Збірна України здобула 4 медалі на ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завоювала 4 медалі на чемпіонаті Європи з шашок-100, який відбувся в нідерландському Бейлені

"Срібло" в рапіді завоював Артем Іванов. За підсумками дев’яти раундів він посів друге місце на турнірі з 44 гравців.

Юрій Анікєєв здобув "срібло" на турнірі з бліцу.

У жіночому турнірі зі швидких шашок третє місце посіла Вікторія Мотрічко. Також українка здобула "срібло" в бліці.

Нагадаємо, що шашки-100 відрізняються розміром дошки. Партії розігруються на дошках 10х10, на яких кожен з гравців розміщує по 20 шашок.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі про бій з Усиком: Навіщо мені чекати на іноземного безхатька з України? Ф'юрі про бій з Усиком: Навіщо мені чекати на іноземного безхатька з України? 4698
Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 840
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція 799
Динамо - Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи Динамо - Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи 861
Прокуратура просить обрати для Запісоцького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Прокуратура просить обрати для Запісоцького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 768
У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО 28628
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 258866
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6990
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4615 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 26396 2
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26856
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2141