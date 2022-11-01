Україна буде представлена в двох фіналах ЧС-2022 зі спортивної гімнастики

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, що триває у англійському Ліверпулі, завершились кваліфікаційні виступи.

До окремих фіналів пробилися лише Ілля Ковтун у багатоборстві, а також Ігор Радівілов у опорному стрибку. Також Ковтун буде першим запасним у паралельних брусах - з результатом 14.966 він фінішував дев'ятим (при цьому у восьмого місця такий ж бал, але краща оцінка за виконання).

Результати українців:

Команда: 21-е місце (232.428)

Багатоборство: Ілля Ковтун - 15 (81.732), Богдан Супрун - 78 (71.533)

Вільні вправи: Богдан Супрун - 76 (12.900), Ілля Ковтун - 90 (12.700), Микита Мельников - 128 (10.666)

Вправи на коні: Ілля Ковтун - 17 (13.733), Микита Мельников - 90 (12.066), Пантелій Колодій - 108 (11.666), Богдан Супрун - 126 (10.233)

Вправи на кільцях: Ігор Радівілов - 18 (13.866), Пантелій Колодій - 74 (12.800), Ілля Ковтун - 95 (12.400), Богдан Супрун - 96 (12.400)

Опорний стрибок: Ігор Радівілов - 4 (14.566)

Паралельні бруси: Ілля Ковтун - 9 (14.966), Микита Мельников - 45 (13.866), Богдан Супрун - 128 (12.200), Пантелій Колодій - 129 (12.166)

Перекладина: Ілля Ковтун - 32 (13.533), Пантелій Колодій - 98 (12.166), Богдан Супрун - 128 (10.900), Микита Мельников - 134 (10.366)

Фінал багатоборства разом з Іллею Котуном пройде у п'ятницю, 4 листопада, початок - о 20:00 за Києвом. Ігор Радіілов в своєму фіналі виступить 6 листопада о 15:30.