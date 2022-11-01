Ферстаппен оголосив бойкот Sky Sports

Ферстаппен ігнорує Sky Sports

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен відмовляється з'являтися перед камерою Sky Sports або будь-якого з її дочірніх каналів.

Про це повідомляє RacingNews365.com.

Бойкот Ферстаппеном британської Sky Sports та її філій у Німеччині та Італії стався після того, як журналіст Тед Кравіц натякнув після Гран-прі США, що чемпіонський титул 2021 року був викрадений у Льюїса Гамільтона.

Обговорюючи події Гран-прі США, котрий Ферстаппен виграв, обігнавши Гамільтона за п'ять кіл до фінішу, Кравіц порівняв ситуацію зі сценарієм фільму і послався на відставання Мерседес від Ред Булл цього року.

"Гамільтон не вигравав гонку весь рік. Нарешті, він повернувся на трасу, де міг виграти першу гонку за рік, борючись з тим же хлопцем, який пограбував його минулого року", - сказав Кравіц. "Який сценарій та яка історія могла б бути. Але сьогодні сценарій вийшов не таким. Тому що хлопець, який побив його після того, як його пограбували, насправді обігнав його, тому що у нього швидша машина, через інженерію, Формулу 1 і дизайн, і значною мірою через Едріана Ньюі, головного технічного директора Ред Булл", - відзначив Кравіц.

Кравіц також згадав про те, що Ферстаппен не вигравав титули "нормальним чином", натякаючи на Абу-Дабі-2021 та події цього року.

"Ферстаппен не схожий на гонщика, здатного виграти чемпіонат у звичайний спосіб".

Після цих коментарів Макс Ферстаппен вирішив ігнорувати Sky Sports, а керівник "биків" Крістіан Хорнер підтримав рішення свого підопічного.

Раніше Ферстаппен встановив рекорд Формули-1.