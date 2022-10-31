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Молодіжна збірна України з карате здобула рекордну кількість нагород на ЧС-2022

Сьогодні 11:39 161 0
Змагання проходили у місті Конья у Туреччині.
Молодіжна збірна України з карате здобула рекордну кількість нагород на ЧС-2022

Джерело - karate.ua.

Молодіжна збірна України з карате виборола п'ять бронзових нагород на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє ФКУ.

Це рекордна кількість нагород за всю історію участі української молодіжки на світових чемпіонатах.

На мундіалі українські спортсмени взяли участь у семи бронзових фіналах, з яких виграли п’ять.

Призерами ЧС-2022 стали Анна Ващишин (куміте кадети -47 кг, Юніон, Львів), Дарія Булай (куміте кадети 54+ кг, Лідер, Чернівці), Поліна Марченко (куміте юніори -48 кг, Тігрьонок, Одеса), Назарій Пранничук (куміте кадети -57 кг, Лідер, Чернівці), Нікіта Філіпов (U21 куміте -60 кг, Чемпіон, Київ).

Змагання проходили у місті Конья у Туреччині.

Нагадаємо, що на минулому мундіалі, 2019 року в Сантьяго (Чилі), в активі української молодіжки було чотири бронзові медалі: Віктор Шевченко (кадети, -70 кг), Оксана Базелюк (юніори, -59 кг), Юлія Палашевська (U21, -50 кг) і Діана Шостак (U21, -61 кг). 

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