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Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця

Сьогодні 21:18 4258 0
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
#Галичанка, #СК Прометей

Джерело - Чемпіон.

29 вересня стартувала Суперліга України-Дмарт 2022-2023 з волейболу серед жіночих команд.

Учасниками жіночої Cуперліги-Дмарт є такі команди: Аланта, Волинський Край-Університет, збірна України U15, збірна України U17, Добродій, Галичанка, Балта, Прометей.

Після другого туру Волинський край-Університет знявся з жіночої Суперліги.

Трансляцію матчів можна переглянути на You-Tube-каналі DIVISPORT VOLLEYBALL.

Суперліга України-Дмарт 2022-2023
Жінки
1 тур
29 вересня

16:00 Збірна України U-15 - Волинський край-Університет 0:3 (14:25, 17:25, 18:25)

19:00 Збірна України U-17 – ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0:3 (18:25, 16:25, 19:25)

30 вересня

16:00 Аланта – Галичанка-ЗУНУ 3:0 (25:20, 25:18, 25:15)

19:00 СК Прометей – СК Балта 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)

1 жовтня

12:00 Волинський край-Університет – Збірна України U-17 3:0 (25:16, 25:19, 25:22)

15:00 ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ –Збірна України U-15 3:0 (25:11, 25:15, 25:16)

2 жовтня

12:00 Галичанка-ЗУНУ (Тернопіль) - Прометей (Дніпропетровська область) 0:3 (8:25, 12:25, 10:25)

15:00 Балта (Одеська область) - Аланта (Дніпро) 0:3 (13:25, 18:25, 17:25)

2 тур

11 жовтня, вівторок

Аланта – Збірна України U-17 - 3:0 (25:18, 25:12, 25:17)

СК Прометей – Збірна України U-15 - 3:0 (25:18, 25:12, 25:15)

12 жовтня, середа

Волинський край-Університет – СК Балта - 3:2 (23:25, 25:15, 28:30, 25:12, 15:8)

ВК ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ – Галичанка-ЗУНУ - 3:0 (25:14, 25:13, 25:8)

13 жовтня, четвер

16:00 Збірна України U-15 – Збірна України U-17 - 0:3 (13:25, 18:25, 18:25)

19:00 СК Прометей – Аланта - 0:3 (22:25, 17:25, 15:25)

14 жовтня, п'ятниця

16:00 СК Балта – Галичанка-ЗУНУ 3:0 (25:16, 25:17, 25:20)

19:00 Волинський край-Університет – ВК ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ 1:3 (22:25, 25:19, 18:25, 13:25)

15 жовтня, субота

12:00 Аланта - Збірна України U-15 3:0 (25:21, 25:14, 25:16)

15:00 Збірна України U-17 – СК Прометей 1:3 (17:25, 22:25, 25:20, 15:25)

16 жовтня, неділя

12:00 ВК ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ – СК Балта 3:0 (25:13, 25:17, 25:14)

15:00 Галичанка-ЗУНУ – Волинський край-Університет 1:3 (19:25, 18:25, 25:18, 18:25)

Турнірна таблиця:

3 тур

26 жовтня, середа

СК Прометей – Збірна України U-15 3:1 (25:11, 25:18, 21:25, 25:20)

27 жовтня, четвер

ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ – СК Прометей 3:2 (26:24, 24:26, 25:19, 22:25, 15:11)

28 жовтня, п’ятниця

Збірна України U-15 – Галичанка-ЗУНУ 0:3 (23:25, 21:25, 13:25)

Збірна України U-17 – СК Балта 2:3 (25:14, 25:20, 24:26, 20:25, 11:15)

29 жовтня, субота

Аланта – ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3:1 (21:25, 26:24, 25:22, 25:19)

30 жовтня, неділя

СК Балта – Збірна України U-15 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)

Галичанка-ЗУНУ – Збірна України U-17 3:2 (19:25, 18:25, 25:18, 18:25)

Турнірна таблиця:

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