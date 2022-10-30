Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
29 вересня стартувала Суперліга України-Дмарт 2022-2023 з волейболу серед жіночих команд.
Учасниками жіночої Cуперліги-Дмарт є такі команди: Аланта, Волинський Край-Університет, збірна України U15, збірна України U17, Добродій, Галичанка, Балта, Прометей.
Після другого туру Волинський край-Університет знявся з жіночої Суперліги.
Трансляцію матчів можна переглянути на You-Tube-каналі DIVISPORT VOLLEYBALL.
16:00 Збірна України U-15 - Волинський край-Університет 0:3 (14:25, 17:25, 18:25)
19:00 Збірна України U-17 – ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0:3 (18:25, 16:25, 19:25)
30 вересня
16:00 Аланта – Галичанка-ЗУНУ 3:0 (25:20, 25:18, 25:15)
19:00 СК Прометей – СК Балта 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)
1 жовтня
12:00 Волинський край-Університет – Збірна України U-17 3:0 (25:16, 25:19, 25:22)
15:00 ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ –Збірна України U-15 3:0 (25:11, 25:15, 25:16)
2 жовтня
12:00 Галичанка-ЗУНУ (Тернопіль) - Прометей (Дніпропетровська область) 0:3 (8:25, 12:25, 10:25)
15:00 Балта (Одеська область) - Аланта (Дніпро) 0:3 (13:25, 18:25, 17:25)
2 тур
11 жовтня, вівторок
Аланта – Збірна України U-17 - 3:0 (25:18, 25:12, 25:17)
СК Прометей – Збірна України U-15 - 3:0 (25:18, 25:12, 25:15)
12 жовтня, середа
Волинський край-Університет – СК Балта - 3:2 (23:25, 25:15, 28:30, 25:12, 15:8)
ВК ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ – Галичанка-ЗУНУ - 3:0 (25:14, 25:13, 25:8)
13 жовтня, четвер
16:00 Збірна України U-15 – Збірна України U-17 - 0:3 (13:25, 18:25, 18:25)
19:00 СК Прометей – Аланта - 0:3 (22:25, 17:25, 15:25)
14 жовтня, п'ятниця
16:00 СК Балта – Галичанка-ЗУНУ 3:0 (25:16, 25:17, 25:20)
19:00 Волинський край-Університет – ВК ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ 1:3 (22:25, 25:19, 18:25, 13:25)
15 жовтня, субота
12:00 Аланта - Збірна України U-15 3:0 (25:21, 25:14, 25:16)
15:00 Збірна України U-17 – СК Прометей 1:3 (17:25, 22:25, 25:20, 15:25)
16 жовтня, неділя
12:00 ВК ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ – СК Балта 3:0 (25:13, 25:17, 25:14)
15:00 Галичанка-ЗУНУ – Волинський край-Університет 1:3 (19:25, 18:25, 25:18, 18:25)
Турнірна таблиця:
3 тур
26 жовтня, середа
СК Прометей – Збірна України U-15 3:1 (25:11, 25:18, 21:25, 25:20)
27 жовтня, четвер
ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ – СК Прометей 3:2 (26:24, 24:26, 25:19, 22:25, 15:11)
28 жовтня, п’ятниця
Збірна України U-15 – Галичанка-ЗУНУ 0:3 (23:25, 21:25, 13:25)
Збірна України U-17 – СК Балта 2:3 (25:14, 25:20, 24:26, 20:25, 11:15)
29 жовтня, субота
Аланта – ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3:1 (21:25, 26:24, 25:22, 25:19)
30 жовтня, неділя
СК Балта – Збірна України U-15 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)
Галичанка-ЗУНУ – Збірна України U-17 3:2 (19:25, 18:25, 25:18, 18:25)
Турнірна таблиця: