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Ураган втратив перемогу над Халадашем, але вийшов до елітного раунду Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:48 166 0
Ураган втратив перемогу над Халадашем, але вийшов до елітного раунду Ліги чемпіонів
#Ураган

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 жовтня, Ураган з Івано-Франківська зіграв матч 3-го туру в основному раунді футзальної Ліги чемпіонів.

Суперником був угорський Халадаш. Матч завершився з рахунком 4:4.

У першому турі Ураган розгромив Юнайтед Галац (Румунія) з рахунком 5:0, у другому поступився Бенфіці (Португалія) з рахунком 1:4. У підсумку Ураган має 4 очка і може посісти друге місце у групі 4. Для цього потрібно, щоб в іншому матчі туру Юнайтед Галац не переграв Бенфіку.

До елітного раунду вийшли три команди з чотирьох. Це Бенфіка, Ураган та Юнайтед Галац

Ліга чемпіонів
Основний раунд, група 4
3 тур, 29 жовтня

Халадаш - Ураган 4:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 2 Дроз, 1:1 - 6 Моспан, 1:2 - 15 Дичук, 1:3 - 23 Абакшин 2:3 - 28 Рутаі, 2:4 - 30 Абакшин, 3:4 - 30 Микитюк (авт), 4:4 - 36 Кассеміро

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