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Мексика подала заявку на проведення Олімпіади-2036

Сьогодні 15:08 129 0
Мексика подала заявку на проведення Олімпіади-2036

Джерело - sport.ua.

Мексика офіційно подала заявку на проведення літньої Олімпіади 2036 року.

Про це повідомляє  міністерство закордонних справ та Олімпійський комітет Мексики.

Яке саме місто країни прийме Ігри-2036, поки що не відомо, на це претендують три міста: Мехіко, Монтеррей та Гвадалахара. Усі ці три міста у 2026 році приймуть матчі чемпіонату світу з футболу, який Мексика проведе спільною з Канадою та США.

Раніше Мексика вже приймала Олімпіаду 1968 року. За чутками, також у проведенні Олімпіади-2036 зацікавлені Німеччина, Велика Британія, Катар, Єгипет, Індія та Індонезія.

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